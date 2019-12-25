الهواتف الذكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة

*يمن برس - متابعات

الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ينطوي على أضرار عديدة وتاثيرات سلبية على صحة الإنسان.

وإحدى هذه السلبيات، هي أن الهاتف الذكي يعيق خطط فقدان الوزن بأشكال متعددة، وفقا لدراسة أولية تم عرضها في المؤتمر الطبي لأمريكا اللاتينية لأمراض القلب.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن الدراسة حللت العادات الصحية والهاتفية لـ1060 طالبا في جامعة سيمون بوليفار في كولومبيا، ووجد الباحثون أن الطلاب، الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة خمس ساعات أو أكثر في اليوم، تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43%، وهم أكثر عرضة لممارسة العادات غير الصحية الأخرى، مثل تناول الوجبات السريعة، وشرب المشروبات السكرية، وعدم ممارسة الرياضة.

استخدام الهاتف في وقت متأخر من الليل لن يسمح لك بالنوم العميق، ويعد النوم العميق ولفترة كافية (7-8 ساعات) من أهم عوامل فقدان الوزن. وتبعث الهواتف الذكية (وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر) الضوء الأزرق من شاشاتها، ويمكن للنور الأزرق الزائد في الليل أن يقلل من كمية الميلاتونين التي تنتج في عقلك ويعطل إيقاعاتك اليومية، مما يؤدي إلى الأرق وضعف النوم، وفقًا لنشرة هارفارد الصحية. كما وجدت دراسة أجريت في مجلة "JAMA Internal Medicine" وجود علاقة بين التعرض للضوء الأزرق في الليل وزيادة الوزن والسمنة.

الهاتف يسبب القلق

يشعر الإنسان بالتوتر والقلق عندما يتلقى الكثير من الإشعارات على الهاتف الذكي في وقت قصير، مما يؤثر على النظام الهرموني وأداء مناعة الجسم، الذي يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة وزيادة الوزن. وبالفعل هناك علاقة بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وانخفاض الحالة المزاجية والاكتئاب والقلق، وفقًا لمراجعة نشرت في مجلة "Affective Disorders"، ومما لا شك فيه أن ذلك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على هدفك في إنقاص الوزن.

التحديق في الشاشة يبطئ المشي

يعد المشي طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية، ولكن بشرط أن تفعل ذلك بالسرعة المناسبة. إن استخدام هاتفك أثناء تنقلك قد يؤدي إلى إبطاء وتيرتك، وفقًا لدراسة مجلة "BMC Research Notes"، التي حللت سرعات المشي لـ 1142 شخصًا يستخدمون هواتفهم، ووجدت أن الذين كانوا يستخدمون الرسائل النصية أو الاتصال يمشون أبطأ بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.