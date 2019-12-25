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توجيهات حوثية جديدة بشأن شبكات الواي فاي
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 07:35:00 مساءً

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توجيهات حوثية جديدة بشأن شبكات الواي فاي
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*يمن برس - صنعاء
وجه القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بتشكيل لجنة من وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيات ومندوبي الشبكات لتقييم ومراجعة التعرفة السعرية، بعد إعادة ما تم مصادرته من أجهزة الواي فاي الخاصة بتوزيع الإنترنت.

وحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المليشيات فقد قضت التوجيهات بمصادرة شبكات المكرويف أو أجهزة الاتصالات الفضائية غير المرخصة.

ووفقا للوكالة فإن الحوثي وجه بمنع مصادر أجهزة الواي فاي الخاصة بتوزيع الإنترنت، وأن لا يتم استخدام الأجهزة التي تحتاج إلى التراسل إلا عبر القنوات التي تصرح بها وزارة الإتصالات وجهاتها.




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خاص - يمن برس

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