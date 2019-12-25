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في 30 ثانية فقط ..اختبر صحة قلبك دون الحاجة لطبيب
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 11:20:00 مساءً

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في 30 ثانية فقط ..اختبر صحة قلبك دون الحاجة لطبيب
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*يمن برس - متابعات

كثير منا يتكاسلون عن التوجه للطبيب أو إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحة القلب، وهو ما دفع موقع “برايت سايد”  للكشف عن طريقة بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وبحسب -الموقع- فإن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية، وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.

وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالإحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين.

أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، وهذا يعني أن هناك مشاكل في الدورة الدموية، ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين.

وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.




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خاص - يمن برس

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