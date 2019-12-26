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أردوغان يحرج قيس سعيد في مؤتمر صحفي بتونس والأخير يرد بدعابة (فيديو)
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 12:25:00 صباحاً

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أردوغان يحرج قيس سعيد في مؤتمر صحفي بتونس والأخير يرد بدعابة (فيديو)
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*يمن برس - متابعات








يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اشتم رائحة سجائر في القاعة التي عُقدت بها الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج، فعلّق قائلا: "بدأت أشم رائحة دخان ويبدو أن هناك مدخنون في تونس.. وأنا في جميع المناسبات أوصي الاخوة بأن التدخير مضر.. وانا أريد أن أبدي هذا الرأي وأحييكم بكل مشاعر الاخوة والمحبة والاحترام".

وردّ قيس سعيد: "شكرا لكم على هذه المشاعر التي أبديتموها.. لعلّها رائحة الغداء هي التي تفوح أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص.. أتمنى للجميع شهية طيبة.. لقد فتح لنا الشهية للحديث عن التمر وزيت الزيتون وعن الافاق الاخرى التي يمكن أن تكون اوسع في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

 




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خاص - يمن برس

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