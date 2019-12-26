شاهد.. فرار نتنياهو وزوجته سارة من صاروخ فلسطيني (فيديو)

*يمن برس - متابعات

أجلت السلطات الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من مؤتمر انتخابي في مدينة عسقلان؛ وذلك عقب إطلاق صاروخ من غزة عليها، ودوي صفارات الإنذار.واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع كلمته أمام مؤيديه في عسقلان، ومغادرة المبنى الذي كان فيه إثر دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.