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سقوط مدوي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (السعر الآن)
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 02:06:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني انهياره المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس26 ديسمبر 2019م كا يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 159.5
الدولار : 606
الإماراتي : 162.5
العماني : 1555
ذهب كسر 21 : 24,900
(( أسعار البيع ))
السعودي : 160.2
الدولار : 610
الإماراتي : 164.5
العماني : 1575
ذهب كسر 21 : 25,100
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