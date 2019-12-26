مدفعية الجيش الوطني تستهدف تجمعا للمليشيا الحوثية في الضالع

*يمن برس -الضالع
أعلن الجيش الوطني، اليوم الخميس، أنه قصف بالمدفعية تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت"، فإن القصف استهدف تجمعا للمليشيا الحوثية، في منطقة “يعيس”، شمالي جبهة مريس، مما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها.
في السياق لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش الوطني، أثناء محاولتهم التسلل، اليوم، إلى مواقع “القهرة”، و”وصولان”، و”الزيلة، شمالي جبهة مريس.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على التراجع.
ومنذ نحو أسبوعين تشهد جبهات محافظة الضالع مواجهات عنيفة إثر هجمات للميليشيا الحوثي في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها سابقاً.
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