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نشوب حريق في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة بعد قصفها من قبل الحوثيين
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 10:15:00 مساءً

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نشوب حريق في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة بعد قصفها من قبل الحوثيين

*يمن برس - الحديدة
جددت مليشيا الحوثي اليوم الخميس، قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة (غربي البلاد).

وقال مأمون المهجمي، الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة إن الميلشيا الحوثية استهدفت مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة هاون 120 بغية إتلاف المواد الغذائية.

وأضاف أن ذلك جاء بعد علم الميلشيا الحوثية بوجود 51 ألف طن من المواد الغذائية التي تم معالجتها مؤخرا وتجهيزها لتوزيعها في المناطق الأشد حاجة وأشد جوعا.

وتابع: "الميلشيا الحوثية تريد قطع كل معالم الحياة بغية منها أن يموت أبناء الحديدة بالجوع لمن لم يصله نار السلاح والقذائف".

وتقع مطاحن البحر الأحمر في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية بالقرب من خط المواجهات شرقي مدينة الحديدة الساحلية.




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خاص - يمن برس

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