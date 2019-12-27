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تعرف على فوائد الهيل لصحة الجهاز الهضمي والقلب والكلى والوقاية من السرطان والربو

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*يمن برس - متابعة خاصة

الهيل أو الحبهان من أكثر التوابل الصحية، التى يمكنك أن تضاف لمعظم الأطعمة والأكلات أو وجبة تقوم بإعدادها، ويُعرف الهيل باسم "ملك التوابل"، وهو ثالث أغلى أنواع التوابل في العالم بعد الزعفران والفانيليا، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الحبهان، بحسب ما ذكر موقع "style craze".



فوائد الهيل



الحبهان له العديد من الفوائد الصحية، فهو يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أنه يساعد في علاج مرض السكري ويساعدك على التغلب على الاكتئاب، وإليكم فوائده



يحسن صحة الجهاز الهضمي



وفقا لدراسة هندية، يمكن استخدام الهيل لتعزيز الهضم ويحفز أيضًا عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.



ويحفز إفراز حمض الصفراء في المعدة، مما يساعد في الهضم والتمثيل الغذائي للدهون ويمنع أيضا أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل ارتجاع المرئ، وحرقة المعدة، والإسهال.



يعزز صحة القلب



خصائص الهيل المضادة للأكسدة يمكن أن تعزز صحة القلب، حيث يحتوي الحبهان أيضًا على الألياف، وهي العناصرالغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب، كما يخفض مستويات ضغط الدم- وهذا يفيد القلب.



الوقاية من السرطان



أظهر الهيل إمكاناته كعلاج طبيعي للسرطان، أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن استخدام الحبهان لمنع تكوين السرطان أو تأخيره.



له خصائص مدرة للبول



الهيل له خصائص مدرة للبول يمكن أن تفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والصرع، وهذه الخصائص المدرة للبول من الحبهان تساعد أيضاً في إزالة السموم من الجسم.



علاج الاكتئاب



وفقًا لتقرير طبى، يمكن أن يساعد الهيل في التغلب على الاكتئاب.



يحارب الربو



يلعب الهيل دورًا في مكافحة أعراض الربو مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر، يجعل التنفس أسهل من خلال تعزيز الدورة الدموية داخل الرئتين، كما يحارب الالتهاب المرتبط بتهدئة الأغشية المخاطية.



يقول تقرير آخر أنه يمكن استخدام الحبهان الأخضر لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.



علاج مرض السكري



الهيل غني بالمنجنيز- وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



يحسن صحة الفم



يمتلك الهيل خصائص مضادة للميكروبات تعزز صحة الفم، ووفقًا للمجلة الأوروبية لطب الأسنان العام، فإن الحبهان يمكن أن يحمي من مسببات الأمراض الفموية مثل المكورات العقدية ويساعد في منع تسوس الأسنان.



يعزز الشهية



تؤكد إحدى الدراسات البولندية على استخدام الهيل لعلاج نقص الشهية حتى زيت الهيل يمكن استخدامه كمنشط للشهية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك الهيل أو الحبهان من أكثر التوابل الصحية، التى يمكنك أن تضاف لمعظم الأطعمة والأكلات أو وجبة تقوم بإعدادها، ويُعرف الهيل باسم "ملك التوابل"، وهو ثالث أغلى أنواع التوابل في العالم بعد الزعفران والفانيليا، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الحبهان، بحسب ما ذكر موقع "style craze".فوائد الهيلالحبهان له العديد من الفوائد الصحية، فهو يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أنه يساعد في علاج مرض السكري ويساعدك على التغلب على الاكتئاب، وإليكم فوائدهيحسن صحة الجهاز الهضميوفقا لدراسة هندية، يمكن استخدام الهيل لتعزيز الهضم ويحفز أيضًا عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.ويحفز إفراز حمض الصفراء في المعدة، مما يساعد في الهضم والتمثيل الغذائي للدهون ويمنع أيضا أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل ارتجاع المرئ، وحرقة المعدة، والإسهال.يعزز صحة القلبخصائص الهيل المضادة للأكسدة يمكن أن تعزز صحة القلب، حيث يحتوي الحبهان أيضًا على الألياف، وهي العناصرالغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب، كما يخفض مستويات ضغط الدم- وهذا يفيد القلب.الوقاية من السرطانأظهر الهيل إمكاناته كعلاج طبيعي للسرطان، أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن استخدام الحبهان لمنع تكوين السرطان أو تأخيره.له خصائص مدرة للبولالهيل له خصائص مدرة للبول يمكن أن تفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والصرع، وهذه الخصائص المدرة للبول من الحبهان تساعد أيضاً في إزالة السموم من الجسم.علاج الاكتئابوفقًا لتقرير طبى، يمكن أن يساعد الهيل في التغلب على الاكتئاب.يحارب الربويلعب الهيل دورًا في مكافحة أعراض الربو مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر، يجعل التنفس أسهل من خلال تعزيز الدورة الدموية داخل الرئتين، كما يحارب الالتهاب المرتبط بتهدئة الأغشية المخاطية.يقول تقرير آخر أنه يمكن استخدام الحبهان الأخضر لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.علاج مرض السكريالهيل غني بالمنجنيز- وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.يحسن صحة الفميمتلك الهيل خصائص مضادة للميكروبات تعزز صحة الفم، ووفقًا للمجلة الأوروبية لطب الأسنان العام، فإن الحبهان يمكن أن يحمي من مسببات الأمراض الفموية مثل المكورات العقدية ويساعد في منع تسوس الأسنان.يعزز الشهيةتؤكد إحدى الدراسات البولندية على استخدام الهيل لعلاج نقص الشهية حتى زيت الهيل يمكن استخدامه كمنشط للشهية.







فوائد الهيل الصحية



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