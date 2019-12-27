الحوثيون يزعمون استهداف السعودية بصاروخ وإيقاع عدد كبير من القتلى

*يمن برس - متابعة خاصة
زعمت مليشيات الحوثي الانقلابية مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين جراء إطلاق صاروخ باليستي على معسكر حرس الحدود السعودي بنجران.
وقال متحدث المليشيات الحوثية العميد يحيي سريع، اليوم الجمعة، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران.
وأضاف المتحدث أن الاستهداف يأتي في إطار "الرد المشروع والطبيعي على جرائم النظام السعودي والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة"، حسب قوله.
ولم ترد أي معلومات من مصادر رسمية سعودية عن الحادثة حتى كتابة الخبر.
يذكر أن التحالف قد أحال مساء أمس عملية استهداف سوق الرقو بمنبه في محافظة صعدة إلى فريق تقييم الحوادث
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