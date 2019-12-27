صيادو الخوخة يشكون استهداف البوارج والطائرات ويطالبون بالكف عنهم وحمايتهم

*يمن برس - متابعة خاصة
طالب صيادوا مديرية الخوخة الساحلية الحكومة والتحالف بتمكينهم من ممارسة الصيد في البحر الأحمر والكف عن استهدافهم والتحقيق في عمليات استهداف سابقة تعرضوا لها وأودت بحياة العشرات منهم.
وفي رسالة طويلة وجهها الصيادون للحكومة والتحالف، شكا الصيادون الاستهداف المتواصل لهم من البوارج الحربية والمقاتلات التي جعلت الاصطياد في المياه اليمنية مخاطرة غير مأمونة.
وسردت الرسالة تعرض الصيادين لعمليات قصف متعمدة خلال السنوات الماضية أدت لمقتل وإصابة أكثر من مئة صياد، وتركت آخرين معاقين لا يقدرون على الحركة وطالبت بالتحقيق في عمليات استهداف الصيادين وتعويض الضحايا وعائلاتهم تعويضاً عادلاً عما لحق بهم من أضرار.
كما طالبوا بتمكينهم من الاصطياد في جزر أرخبيل حنيش باعتباره المكان الوحيد الصالح للصيد مع دخول موسم الرياح.
وطالبت الرسالة في عملية الاحتجاز والتعذيب التي تعرض لها صيادون منتصف الأسبوع الجاري على يد جنود في التحالف وآخرين يتبعون القوات التهامية في جزيرة حنيش.
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