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مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران في قائمة أقوى 5 جيوش في المنطقة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران في قائمة أقوى 5 جيوش في المنطقة
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*يمن برس - متابعات
تصدر الجيش المصري قائمة أكبر خمسة جيوش في المنطقة من حيث تعداد قوات الاحتياط، متفوقا بذلك على كل من إسرائيل وتركيا وإيران.

وأشارت شبكة "سي إن إن" في تقرير نشرته الخميس استنادا على إحصاءات موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية لدول العالم، إلى أن الجيش المصري يحل في المرتبة الـ13 على مستوى العالم من حيث تعداد قوات الاحتياط، بنحو 480 ألف عسكري غير فاعل في الخدمة.

ويضم الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة الثانية في القائمة الإقليمية والـ14 على مستوى العالم، 445 ألف جندي احتياط، ليليه الجيش التركي بـ380 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وتعود المرتبة الرابعة في القائمة الإقليمية إلى الجيش الإيراني (350 ألف جندي احتياط)، فيما تتقاسم المغرب والجزائر المرتبة الخامسة بـ150 ألف جندي احتياط لدى كل منهما.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتياط تعد ركيزة أساسية لدى الجيوش النظامية وتشكل أحد العناصر الهامة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية.


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خاص - يمن برس

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