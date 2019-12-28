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الحوثيون ينهبون لقاحات شلل الأطفال في صنعاء
السبت, 28 ديسمبر, 2019 07:07:00 صباحاً

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الحوثيون ينهبون لقاحات شلل الأطفال في صنعاء
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*يمن برس - صنعاء

كشفت مصادر أممية في العاصمة في صنعاء عن عمليات سرقات واسعة تنفذها ميليشيا الحوثي، للمساعدات الخاصة بالصحة المقدمة من المنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي نهبت أدوية ولقاحات شلل الأطفال والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى نهب ما يقارب 600 مليون ريال من دعم منظمة الصحة العالمية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال في العاصمة صنعاء.

وكان الحوثيون اعترفوا مؤخراً، بوفاة 94 شخصاً بوباء أنفلونزا الخنازير بعد أسابيع من محاولتها تضليل الرأي العام حول انتشار الوباء وخطره.

غير أن مصادر طبية ذكرت أن عدد حالات الوفاة بالوباء وصلت إلى (346) شخصاً في صنعاء واضافت أن الميليشيا قامت بالتحفظ على اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الخنازير التي قدمتها المنظمة الأممية .

ورفضت توزيعها على المستشفيات بداعي إخضاعها للفحوصات وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها تفاجأت بأن هذه اللقاحات تم بيعها على المستشفيات الخاصة مقابل مبالغ مالية باهظة.




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خاص - يمن برس

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