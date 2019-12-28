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الطبيب الشرعي يكشف عن سبب وفاة الموقوف بن حبتور في سجنه بشبوة

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*يمن برس - متابعة خاصة



أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بيانًا جديدًا بشأن وفاة المواطن "يسلم بن حبتور" الذي كان موقوفاً في أحد سجون المحافظة.



وقالت اللجنة الأمنية في بيانها إن بن حبتور توفي وفاة طبيعية ولم يتعرض لأي تعذيب، وفقاً لتقرير خبير الطب الشرعي.



وأضافت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع برئاسة محافظة المحافظة "محمد صالح بن عديو" إنها اطلعت على تقرير خبير الطب الشرعي الذي وضعه بناء على طلب نيابة استئناف محافظة شبوة.



وبحسب التقرير فإن أسباب الوفاة تبين عدم تعرض المذكور لأي اعتداء وأن وفاته كانت طبيعية.



وأكدت اللجنة حرصها الدائم على تنفيذ القانون وحفظ حق المواطنين وكرامتهم وأنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يثبت إساءته للسلطة أو تعديه على حقوق المواطن من أي جهة كانت.



وأوضحت اللجنة أن الحملات الإعلامية التي تستهدف الأجهزة الأمنية وتقوم بنشر الأكاذيب والترويج لها تهدف بالدرجة الأولى إلى الإضرار بالأمن.



وطالبت اللجنة الجميع بتحري الحقيقة والبحث عن المصداقية، مضيفةً أنها لن تتردد في إيضاح الحقيقة للرأي العام مهما كانت.



وكان "يسلم صالح بن حبتور" قد توفي الاثنين الماضي خلال توقيفه لدى الأجهزة الأمنية بمدينة "عتق" مركز محافظة "شبوة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بيانًا جديدًا بشأن وفاة المواطن "يسلم بن حبتور" الذي كان موقوفاً في أحد سجون المحافظة.وقالت اللجنة الأمنية في بيانها إن بن حبتور توفي وفاة طبيعية ولم يتعرض لأي تعذيب، وفقاً لتقرير خبير الطب الشرعي.وأضافت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع برئاسة محافظة المحافظة "محمد صالح بن عديو" إنها اطلعت على تقرير خبير الطب الشرعي الذي وضعه بناء على طلب نيابة استئناف محافظة شبوة.وبحسب التقرير فإن أسباب الوفاة تبين عدم تعرض المذكور لأي اعتداء وأن وفاته كانت طبيعية.وأكدت اللجنة حرصها الدائم على تنفيذ القانون وحفظ حق المواطنين وكرامتهم وأنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يثبت إساءته للسلطة أو تعديه على حقوق المواطن من أي جهة كانت.وأوضحت اللجنة أن الحملات الإعلامية التي تستهدف الأجهزة الأمنية وتقوم بنشر الأكاذيب والترويج لها تهدف بالدرجة الأولى إلى الإضرار بالأمن.وطالبت اللجنة الجميع بتحري الحقيقة والبحث عن المصداقية، مضيفةً أنها لن تتردد في إيضاح الحقيقة للرأي العام مهما كانت.وكان "يسلم صالح بن حبتور" قد توفي الاثنين الماضي خلال توقيفه لدى الأجهزة الأمنية بمدينة "عتق" مركز محافظة "شبوة".







بن حبتور وفاة طبيعية بيان اللجنة الأمنية شبوة



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