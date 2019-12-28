السعودية تحسم الجدل حول إلغاء توطين عدد من المهن

*يمن برس -متابعة خاصة
حسمت المملكة العربية السعودية الجدل، اليوم السبت، حول إلغاء توطين عدد من المهن.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم السبت، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.
ونشر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، تأكيدا بأن الوزارة شددت على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، راجياً أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
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