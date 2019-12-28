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الإمارات تصدر بيانا هاما بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين

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هجوم مقديشو

*يمن برس -متابعة خاصة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، بيانا هاما بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين.



وأدانت الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي، الذي وقع صباح السبت بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وشدد البيان على رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا في انفجار شاحنة ملغومة بالعاصمة مقديشو اليوم السبت. وكانت تقارير سابقة أفادت بأن 61 قتيلا سقطوا في الانفجار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، بيانا هاما بشأن هجوم دموي أودى بحياة عشرات المدنيين.وأدانت الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي، الذي وقع صباح السبت بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وشدد البيان على رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا في انفجار شاحنة ملغومة بالعاصمة مقديشو اليوم السبت. وكانت تقارير سابقة أفادت بأن 61 قتيلا سقطوا في الانفجار.







الإمارات هجوم دموي مقديشو



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