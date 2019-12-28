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من هي الدولة الأوروبية التي قررت رسميا التخلي عن اسمها المعروف لدى العرب؟
السبت, 28 ديسمبر, 2019 05:35:00 مساءً

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أمستردام
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أمستردام

*يمن برس -وكالات
تستعد إحدى الدول الأوروبية للتخلي عن اسمها الرسمي، الذي عرفت به بين العرب.

وأفادت صحيفة "إندبندنت"، مساء أمس، الجمعة، بأن هولندا تستعد لإسقاط اللقب الذي لطالما عرفت به، على الأقل بين العرب وفي الصحافة العربية، وهو "هولندا".

وعلى الرغم من أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، إلا أن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو Netherlands، وهو الاسم الذي يفضله الهولنديون. 

وأكد الموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية، أن الدولة ستسقط الاسم "هولندا" رسميا اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، من جميع المنشورات والمواد التسويقية، داخل المؤسسات الحكومية والجامعات والسفارات، وغيرها من أوراق رسمية، على أن يشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، وهو Netherlands.

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي، وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام، حيث سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق (توليب) برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفين الأولين من المقطعين اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي (إن إل NL) أي الأراضي المنخفضة.


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خاص - يمن برس

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