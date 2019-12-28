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السعودية تضع شرطا أساسيا للسماح بالزواج لمن هم دون 18 عاما

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الرياض

*يمن برس -وكالات

حددت وزارة العدل السعودية، شرطا أساسيا، يتم من خلاله عقد قران وتزويج من هم أقل عن 18 عاما.



وعبر حساب خدمة العملاء "التواصل العدلي" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تجاوبت الوزارة مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الابنة إذا كان عمرها دون 18 عاما، ليأتي ردها عليه: "لابد من التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية للتحقق من أن زواج من يقل عمره عن 18 عاما لن يلحق به ضررا ويحقق مصالحه الفضلى، وذلك بناء على التعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 1441/4/26، ويتم عقد الزواج أو المنع منه بناء على ذلك"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.



وكانت السعودية منعت، الاثنين الماضي، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حددت وزارة العدل السعودية، شرطا أساسيا، يتم من خلاله عقد قران وتزويج من هم أقل عن 18 عاما.وعبر حساب خدمة العملاء "التواصل العدلي" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تجاوبت الوزارة مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الابنة إذا كان عمرها دون 18 عاما، ليأتي ردها عليه: "لابد من التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية للتحقق من أن زواج من يقل عمره عن 18 عاما لن يلحق به ضررا ويحقق مصالحه الفضلى، وذلك بناء على التعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 1441/4/26، ويتم عقد الزواج أو المنع منه بناء على ذلك"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وكانت السعودية منعت، الاثنين الماضي، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل.وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".







السعودية الزواج وزارة العدل



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