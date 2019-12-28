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إعلان عسكري مفاجئ من مليشيا الحوثي
السبت, 28 ديسمبر, 2019 09:20:00 مساءً

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إعلان عسكري مفاجئ من مليشيا الحوثي
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*يمن برس - خاص

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، أنه سيتم يوم غداً الكشف عن صناعات عسكرية جديدة للمليشيات.

وأكد المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي، يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر"، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عصر غدٍ الأحد، وسيستعرض خلاله آخر الصناعات العسكرية الحوثية.

 

وكانت تقارير أممية قد كشفت في وقت سابق عن تلقي مليشيا الحوثي دعماً عسكرياً متنوعاً من إيران.

 

ومطلع أكتوبر الماضي، اعترف رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني محمد باقري تقديم الحرس الثوري "استشارات" عسكرية وأسلحة للميليشيات الحوثية، لينتقل بذلك دعم طهران لوكلائها في اليمن من السر إلى العلن بعد سنوات من النفي.


 


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خاص - يمن برس

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