أصالة تكشف سر خلعها الحذاء على المسرح في الكويت

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*يمن برس - متابعات

اضطرت المطربة السورية أصالة نصري، لخلع حذائها خلال حفلها في الكويت الخميس الفائت، مما أثار حالة جدل واسعة بين أوساط جمهورها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضحت أصالة سبب خلعها لحذائها، بتغريده على حسابها على تويتر:" لم استطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أن اختصر فقرتي بسبب دوار بسيط يزول إن خلعت ما بقدمي، فقررت أن أفعل ذلك على المسرح لأكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العام بما يرضيني وما فعلته سأكرره بجميع حفلاتي، وكل سنة وأنتوا على راحتكم ومتل ما بدكم عيشوا".

وأحييت الفنانة أصالة حفلاً غنائياً ضخم، الخميس الفائت، بقاعة 5 بأرض المعارض في الكويت وبمشاركة المطرب الكويتي مطرف المطرف، وحمل الحفل عنوان "ليلة من العمر5".