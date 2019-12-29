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"طعن جماعي" بكنيس يهودي في نيويورك وسقوط ضحايا

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*يمن برس - متابعات

جرح عدة أشخاص، ليلة السبت في حادث طعن جماعي استهدف ?نيساً يهودياً بالقرب من نيويورك أثناء احتفال بعيد (الأنوار) حانوكا وفقا لوسائل إعلام. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع مصورة تظهر حادثة الطعن التي وقعت في حي فوشاي.





وأكد المسؤول في منظمة "شاباد" اليهودية موتي سيليجسون صحة هذه الفيديوهات، مشيراً الى أن المصلين من طائفة هاسيديم اليهودية، كانوا قد تجمعوا في الكنيس للاحتفال بعيد "حانوكا".



واشار شهود عيان الى أن أحد المصابين تلقى طعنة قوية في صدره.



وقال موقع "فوس ايز نايز"، إن رجلاً من ذوي البشرة السمراء دخل الكنيس وأخرج منجلا ثم أزال غطائه وبدأ يطعن الناس. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع مصورة تظهر حادثة الطعن التي وقعت في حي فوشاي.وأكد المسؤول في منظمة "شاباد" اليهودية موتي سيليجسون صحة هذه الفيديوهات، مشيراً الى أن المصلين من طائفة هاسيديم اليهودية، كانوا قد تجمعوا في الكنيس للاحتفال بعيد "حانوكا".واشار شهود عيان الى أن أحد المصابين تلقى طعنة قوية في صدره.وقال موقع "فوس ايز نايز"، إن رجلاً من ذوي البشرة السمراء دخل الكنيس وأخرج منجلا ثم أزال غطائه وبدأ يطعن الناس. وأعلن مجلس الشؤون العامة لليهود الأرثوذكس في المنطقة على موقع "تويتر" نقل خمسة جرحى إلى المستشفى، اثنان منهما في حالة خطيرة.



وبحسب شهود عيان فإن الجاني فرّ من موقع الهجوم مستخدماً سيارة فضية اللون. وبحسب شهود عيان فإن الجاني فرّ من موقع الهجوم مستخدماً سيارة فضية اللون.





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طعن نيويورك يهود



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