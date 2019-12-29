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آخر تطورات استهداف عرض عسكري للحزام الأمني في الضالع (أسماء القتلى والجرحى)

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من معسكر تدريبي في الضالع

*يمن برس -الضالع

بلغت الإحصائية الأخيرة للقتلى والجرحى في الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا لقوات من الحزام الأمني التابعة للإمارات اليوم الأحد في ملعب الصمود بمحافظة الضالع ستة قتلى ونحو 25 جريحا.



وقال مدير عام مستشفى النصر بالضالع الدكتور محمود محمد علي إن عدد قتلى الانفجار بلغ ستة بينهم طفل، فيما جرح 25 آخرون بينهم ضحايا مدنيين ثلاثة منهم أطفال.







من جانبه قال فؤاد قائد جباري، المتحدث الرسمي باسم محور الضالع القتالي إنَّ الاستهداف الذي استهدف عرضًا عسكريًا صباح اليوم الأحد في ملعب الصمود بالضالع كان ناتج عن صاروخاً باليستياً بعيد المدى أطلقته جماعة الحوثي من جبل يُسمَّى ظهر الحمار بالقرب من شعب الحمراء في بلدة العرفاف جنوب شرق مدينة دمت باتّجاه الضالع.







وأضاف جباري في تصريح لوسائل الاعلام أن الانفجار تسبب بدمار في مقصورة الملعب وأدّى إلى سقوط قتلى بينهم مدنيين.







وأوضح أن الصاروخ الذي أصاب مقصورة العرض كان بعد انتهاء العرض العسكري وتجمع عدد من الشباب والأطفال المدنيين الذين دخلوا إلى الملعب بعد انتهاء العرض.







وأكّد جباري أن هذا العمل الذي وصفه العدائي والإجرامي من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة مليشيا الحوثي الطائفية على حد قوله.







وحصل "يمن برس" على أسماء عدد من القتلى والجرحى وهم:







القتلى:





1.سيف صالح ناصر نويصر

2.عماد علي قشنم

3.عبدالجبار قاسم صالح لصور



أسماء الجرحى:





1.فيصل سعيد جابر العرشي

2.مروان عبدالله دبوان العرشي

3.عبد اللطيف عبيد شعفل

4..وضاح محمد عوض اللحجي كريزه

5.أسامة علي صالح..الضالع

6..علي عبد الحميد عبدالله عبيد..الضالع

7.أسامة شكري سعيد قايد.. مريس

8.هزام مثنى ناجي الليث القفلة ..قعطبة

9.عبد العزيز عبدالله عبيد

10.مجد عبد اللاه طه

11.محمد كوكبة الوعرة الضالع

12.مثنى عبيد علي الخولاني المدينة. .

13..عثمان احمد عبيد ناجي..المدينة

14.محمد نور الدين المدينة

15..عبدلله علي صالح الأزارق

16.بسام عبد الملك حمود الضالع العرشي

17.محسن عبدالله محسن

18.غسان الشيبة

19.نبيل أحمد علي الشوذبي

20.محسن عبدالله محسن

21 نبيل أحمد علي الشوذبي





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بلغت الإحصائية الأخيرة للقتلى والجرحى في الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا لقوات من الحزام الأمني التابعة للإمارات اليوم الأحد في ملعب الصمود بمحافظة الضالع ستة قتلى ونحو 25 جريحا.وقال مدير عام مستشفى النصر بالضالع الدكتور محمود محمد علي إن عدد قتلى الانفجار بلغ ستة بينهم طفل، فيما جرح 25 آخرون بينهم ضحايا مدنيين ثلاثة منهم أطفال.من جانبه قال فؤاد قائد جباري، المتحدث الرسمي باسم محور الضالع القتالي إنَّ الاستهداف الذي استهدف عرضًا عسكريًا صباح اليوم الأحد في ملعب الصمود بالضالع كان ناتج عن صاروخاً باليستياً بعيد المدى أطلقته جماعة الحوثي من جبل يُسمَّى ظهر الحمار بالقرب من شعب الحمراء في بلدة العرفاف جنوب شرق مدينة دمت باتّجاه الضالع.وأضاف جباري في تصريح لوسائل الاعلام أن الانفجار تسبب بدمار في مقصورة الملعب وأدّى إلى سقوط قتلى بينهم مدنيين.وأوضح أن الصاروخ الذي أصاب مقصورة العرض كان بعد انتهاء العرض العسكري وتجمع عدد من الشباب والأطفال المدنيين الذين دخلوا إلى الملعب بعد انتهاء العرض.وأكّد جباري أن هذا العمل الذي وصفه العدائي والإجرامي من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة مليشيا الحوثي الطائفية على حد قوله.وحصل "يمن برس" على أسماء عدد من القتلى والجرحى وهم:القتلى:1.سيف صالح ناصر نويصر2.عماد علي قشنم3.عبدالجبار قاسم صالح لصورأسماء الجرحى:1.فيصل سعيد جابر العرشي2.مروان عبدالله دبوان العرشي3.عبد اللطيف عبيد شعفل4..وضاح محمد عوض اللحجي كريزه5.أسامة علي صالح..الضالع6..علي عبد الحميد عبدالله عبيد..الضالع7.أسامة شكري سعيد قايد.. مريس8.هزام مثنى ناجي الليث القفلة ..قعطبة9.عبد العزيز عبدالله عبيد10.مجد عبد اللاه طه11.محمد كوكبة الوعرة الضالع12.مثنى عبيد علي الخولاني المدينة. .13..عثمان احمد عبيد ناجي..المدينة14.محمد نور الدين المدينة15..عبدلله علي صالح الأزارق16.بسام عبد الملك حمود الضالع العرشي17.محسن عبدالله محسن18.غسان الشيبة19.نبيل أحمد علي الشوذبي20.محسن عبدالله محسن21 نبيل أحمد علي الشوذبي







الضالع استهداف قتلى



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