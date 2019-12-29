البيضاء ..مقتل مواطنين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في مديرية "نعمان"
*يمن برس -خاص
قُتل مواطنان وأصيب اثنان آخران بانفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مدنيين أحدهما طفل قتلا فيما أُصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في مديرية نعمان.
وأضافت المصادر أن الطفل علي عبدالكريم الصالحي العواضي (14عاماً)، والمواطن صالح محمد العبش العواضي، قتلا، فيما أصيب المواطنين جابر بن جابر الفاضلي العواضي وياسر عوض علي الفاضلي العواضي بإصابات بالغة.
وانفجر لغم حوثي أثناء مرور المذكورين في منطقة الفليح الجريبات مديرية نعمان آل عواض.
وزرعت مليشيا الحوثي آلاف الألغام في المناطق التي سيطر عليها في البيضاء ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
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