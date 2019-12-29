 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القبض على عصابة خطيرة متهمة بسرقة محال تجارية في حضرموت
القبض على عصابة خطيرة متهمة بسرقة محال تجارية في حضرموت
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 08:58:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مدينة القطن
مدينة القطن

*يمن برس -حضرموت
ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من شخصين، قاما بنهب وسرقة مبالغ مالية بمدينة القطن شرقي اليمن.

وبحسب "مركز الإعلام الأمني"، فإن أفراد العصابة، قاموا بالسطو على محل ومقهى المدى للإنترنت، بمدينة القطن.

وأوضح "أن أفراد العصابة، ألقي القبض عليهم بعد مضي 24 ساعة من تقديم البلاغ، الذي يفيد بتعرض المحل لعملية سرقة جوالات ومبالغ نقدية".

وأضاف: "بعد تلقي البلاغ، شُكل فريق عمل لمتابعة خيوط ملابسات القضية ورصد تحركات الجناة، التي تكللت باستعادة المسروقات وضبط أفراد العصابة، حيث يدعى الأول ( م ، ص ،غ )  والثاني يدعى ( ع ، س، ب) وهما من أبناء مدينة القطن.

ولفت إلى أنه خلال التحقيق اعترف أفراد العصابة بارتكابهم واقعة السرقة بنهب جوال وسرقة مبلغ وقدره 250000 ريال يمني".مبيناً أنه"سيتم استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حتى ينالوا جزاهم العادل".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
208
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©