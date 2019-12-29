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القبض على عصابة خطيرة متهمة بسرقة محال تجارية في حضرموت

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مدينة القطن

*يمن برس -حضرموت

ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من شخصين، قاما بنهب وسرقة مبالغ مالية بمدينة القطن شرقي اليمن.



وبحسب "مركز الإعلام الأمني"، فإن أفراد العصابة، قاموا بالسطو على محل ومقهى المدى للإنترنت، بمدينة القطن.



وأوضح "أن أفراد العصابة، ألقي القبض عليهم بعد مضي 24 ساعة من تقديم البلاغ، الذي يفيد بتعرض المحل لعملية سرقة جوالات ومبالغ نقدية".



وأضاف: "بعد تلقي البلاغ، شُكل فريق عمل لمتابعة خيوط ملابسات القضية ورصد تحركات الجناة، التي تكللت باستعادة المسروقات وضبط أفراد العصابة، حيث يدعى الأول ( م ، ص ،غ ) والثاني يدعى ( ع ، س، ب) وهما من أبناء مدينة القطن.



ولفت إلى أنه خلال التحقيق اعترف أفراد العصابة بارتكابهم واقعة السرقة بنهب جوال وسرقة مبلغ وقدره 250000 ريال يمني".مبيناً أنه"سيتم استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حتى ينالوا جزاهم العادل".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من شخصين، قاما بنهب وسرقة مبالغ مالية بمدينة القطن شرقي اليمن.وبحسب "مركز الإعلام الأمني"، فإن أفراد العصابة، قاموا بالسطو على محل ومقهى المدى للإنترنت، بمدينة القطن.وأوضح "أن أفراد العصابة، ألقي القبض عليهم بعد مضي 24 ساعة من تقديم البلاغ، الذي يفيد بتعرض المحل لعملية سرقة جوالات ومبالغ نقدية".وأضاف: "بعد تلقي البلاغ، شُكل فريق عمل لمتابعة خيوط ملابسات القضية ورصد تحركات الجناة، التي تكللت باستعادة المسروقات وضبط أفراد العصابة، حيث يدعى الأول ( م ، ص ،غ ) والثاني يدعى ( ع ، س، ب) وهما من أبناء مدينة القطن.ولفت إلى أنه خلال التحقيق اعترف أفراد العصابة بارتكابهم واقعة السرقة بنهب جوال وسرقة مبلغ وقدره 250000 ريال يمني".مبيناً أنه"سيتم استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حتى ينالوا جزاهم العادل".







حضرموت الأجهزة الأمنية عصابة



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