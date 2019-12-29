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الانتقالي يهدد بإيقاف توريد عائدات ميناء الزيت بعدن إلى البنك المركزي
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 11:47:00 مساءً

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الانتقالي يهدد بإيقاف توريد عائدات ميناء الزيت بعدن إلى البنك المركزي
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*يمن برس - متابعة خاصة
هددت قيادة “اللواء الأول دعم واسناد"، بوقف توريد عائدات جمارك ميناء الزيت للبنك المركزي في عدن، في حال استمرت الحكومة بوقف مرتبات عناصره.

وطالبت قيادة اللواء الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بضرورة دفع رواتب مسلحيها، ما لم فإن اللواء سيوقف عائدات جمارك ميناء الزيت.

ويعد ميناء الزيت في البريقة، أحد أبرز المنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن، وسقط في أغسطس الماضي بيد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.
 


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خاص - يمن برس

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