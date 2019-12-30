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قيادي سابق في الانتقالي: "هاني بن بريك أهان أعضاء المجلس وتغريدته"فضيحة"

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هاني بن بريك

*يمن برس -متابعات

أوضح قيادي سابق في المجلس الانتقالي الجنوبي أن هاني بن بريك أهان أعضاء الانتقالي خلال رده على استقالة العميد طارق علي ناصر هادي من المجلس .



وقال الناشط السياسي نبيل عبدالله إن هاني بن بريك حاول مغازلة عاطفة من أسماهم (السذج) خلال رده على استقالة العميد طارق، مبيناً أن تغريدة بن بريك التوضيحية تعتبر في ميزان المنطق السياسي (فضيحة).



وأضاف نبيل أن بن بريك أشار في تغريدته أنه لا يوجد في الانتقالي أعضاء، بل موظفين يديرون أعمال هيئات الانتقالي، ومع أنه يعلم أن الأعضاء لا يديرون شيء .



وأشار الناشط نبيل إلى نظر هاني بن بريك لأعضاء الانتقالي كموظفين فيه إهانة لهم ويبين حقيقة نظرته لمن يفترض أنهم شركاء عمل سياسي قابل للتقييم وتغيير الموقف منه وحتى الالغاء عند فشله.



وأكد أن بن بريك صادر الحقوق السياسية للأعضاء والمتمثلة في الاستقالة كموقف سياسي واعتبرها مجرد استقالة موظف من وظيفته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوضح قيادي سابق في المجلس الانتقالي الجنوبي أن هاني بن بريك أهان أعضاء الانتقالي خلال رده على استقالة العميد طارق علي ناصر هادي من المجلس .وقال الناشط السياسي نبيل عبدالله إن هاني بن بريك حاول مغازلة عاطفة من أسماهم (السذج) خلال رده على استقالة العميد طارق، مبيناً أن تغريدة بن بريك التوضيحية تعتبر في ميزان المنطق السياسي (فضيحة).وأضاف نبيل أن بن بريك أشار في تغريدته أنه لا يوجد في الانتقالي أعضاء، بل موظفين يديرون أعمال هيئات الانتقالي، ومع أنه يعلم أن الأعضاء لا يديرون شيء .وأشار الناشط نبيل إلى نظر هاني بن بريك لأعضاء الانتقالي كموظفين فيه إهانة لهم ويبين حقيقة نظرته لمن يفترض أنهم شركاء عمل سياسي قابل للتقييم وتغيير الموقف منه وحتى الالغاء عند فشله.وأكد أن بن بريك صادر الحقوق السياسية للأعضاء والمتمثلة في الاستقالة كموقف سياسي واعتبرها مجرد استقالة موظف من وظيفته.







هاني بن بريك المجلس الانتقالي استقالة



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