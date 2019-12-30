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وزارة الكهرباء في عدن تصدر تنبيها هاما لكافة المستهلكين

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تنبيه وزارة الكهرباء في عدن

*يمن برس -عدن

أصدرت وزارة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن تنبيها هاما إلى المستهلكين وزعه المكتب الإعلامي للوزارة.



وتضمن التعميم تنبيه المستهلكين حول التعديات على الشبكة والإسراف في استخدام الطاقة والدعوة إلى الترشيد في الإنارة، وأكد التعميم على أنه في الوقت الذي تعاني فيه الشبكة الكهربائية من مشاكل عديدة أهمها إصابة دوائر النقل الرئيسية والتعديات المستمرة على شبكة التوزيع فقد سجلت عدسات المؤسسة مخالفات صريحة من قبل بعض المواطنين الذين يقومون بتشغيل الإنارة الخارجية في وضح النهار بالإضافة إلى تشغيل كم هائل من المصابيح داخل المحال التجارية والمنازل وإنارة الشوارع مما يثقل كاهل الشبكة الكهربائية.



وناشد التنبيه كافة المؤسسات والمحال التجارية بعدم إضاءة الإنارة الخارجية في النهار واستخدام الإنارة الضرورية فقط والابتعاد عن المبالغة في تشغيل مئات المصابيح في محل واحد، معتبرة أن تشغيل الأدوات الكهربائية الزائدة عن الحاجة يعني أخذ نصيب شخص آخر ربما هو بحاجة ماسة إلى الكهرباء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت وزارة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن تنبيها هاما إلى المستهلكين وزعه المكتب الإعلامي للوزارة.وتضمن التعميم تنبيه المستهلكين حول التعديات على الشبكة والإسراف في استخدام الطاقة والدعوة إلى الترشيد في الإنارة، وأكد التعميم على أنه في الوقت الذي تعاني فيه الشبكة الكهربائية من مشاكل عديدة أهمها إصابة دوائر النقل الرئيسية والتعديات المستمرة على شبكة التوزيع فقد سجلت عدسات المؤسسة مخالفات صريحة من قبل بعض المواطنين الذين يقومون بتشغيل الإنارة الخارجية في وضح النهار بالإضافة إلى تشغيل كم هائل من المصابيح داخل المحال التجارية والمنازل وإنارة الشوارع مما يثقل كاهل الشبكة الكهربائية.وناشد التنبيه كافة المؤسسات والمحال التجارية بعدم إضاءة الإنارة الخارجية في النهار واستخدام الإنارة الضرورية فقط والابتعاد عن المبالغة في تشغيل مئات المصابيح في محل واحد، معتبرة أن تشغيل الأدوات الكهربائية الزائدة عن الحاجة يعني أخذ نصيب شخص آخر ربما هو بحاجة ماسة إلى الكهرباء.







تنبيه وزارة الكهرباء عدن



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