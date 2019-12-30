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طائرة قطرية تنفذ هبوطا اضطراريا في موسكو ومصادر تكشف السبب
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 04:42:00 مساءً

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طائرة قطرية
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طائرة قطرية

*يمن برس -متابعة خاصة
نفذت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متوجهة من الدوحة إلى أوسلو هبوطا اضطراريا في مطار موسكو.

وقال المكتب الصحفي للمطار: "تمكنت طائرة الخطوط الجوية القطرية، المنفذة للرحلة QR179 المتجهة من الدوحة إلى أوسلو، من تنفيذ هبوط اضطراري في مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو لأسباب تقنية".

وأضافت شركة الطيران أنها ستتخذ جميع التدابير لضمان وصول الركاب إلى أوسلو دون تأخير يذكر.

ونفذت طائرة ركاب مدنية عراقية هبوطاً اضطراريا، اليوم الجمعة، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.


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خاص - يمن برس

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