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الكشف عن أكثر من عشرة آلاف انتهاك حوثي في الضالع

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*يمن برس - متابعة خاصة



قال تقرير حقوقي إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت نحو (10509) انتهاكاً في محافظة الضالع، خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 ، وحتى 10 ديسمبر من العام الجاري.



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها أطلقته اليوم الإثنين، “إن فريقها الميداني استطاع رصد (453) حالة قتل طالت المدنيين بينهم (23) امرأة، و(17) طفلاً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة”.



ووثق الفريق (1624) حالة إصابة بينهم (62) حالة إصابة أطفال، و(42) حالة إصابة نساء، ورصد (1032) حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين تم الافراج عن ( 788 ) وبقي في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية ( 244 )، وسجل الفريق أيضا ً (25) حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.



كما رصد الفريق الميداني (2015) انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة منها (27) حالة تفجير منازل، و (312) حالة اقتحام وتفتيش، و حالتي حرق بمادة البنزين و (202) حالة اقتحام ونهب، و (178) حالة نهب واحتلال، و(548) حالة تدمير جزئي، و (12) حالة قصف نتح عنه حريق، و(148) حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و (563) حالة قصف ونهب واحتلال، بإضافة إلى تفجير(3) جسور عامة وإغلاق (20) مقرًا لمنظمات وجمعيات خيرية، و(363) حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين منها (216) حالة نهب أثاث المنازل، و (7) حالات نهب سيارات مختلفة الأنواع، وحالتي نهب ومصادرة شاحنات، و (6)حالات مصادرة دراجات نارية، و (132)حالة نهب محلات تجارية.



ووثق فريق الرصد الميداني (4800 أسرة) حالة تهجير قسري و(9) حالات إغلاق مدارس تعليمية وتعطيل الدراسة وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.



ولفتت الشبكة إلى أن المليشيا الحوثية حولت مدرستين إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية وإغلاق (4) مدارس أهلية أخرى، وسجل الفريق تجنيد المليشيا الحوثية لـ (200) طفل والزج بهم في جبهات القتال.



وفيما يخص انتهاكات حرية الفكر دور العبادة فقد وثق الفريق (13) حالة انتهاك منها حالاتا احتلال دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويله إلى سجن وثكنة عسكرية للمليشيا، بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات و(5) حالات اعتقال خطباء و(6) حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي.



كما رصد الفريق (9) نقاط تفتيش استحدثتها مليشيا الحوثي على جميع مداخل ومخارج مديرات دمت وجبن وقعطبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال تقرير حقوقي إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت نحو (10509) انتهاكاً في محافظة الضالع، خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 ، وحتى 10 ديسمبر من العام الجاري.وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها أطلقته اليوم الإثنين، “إن فريقها الميداني استطاع رصد (453) حالة قتل طالت المدنيين بينهم (23) امرأة، و(17) طفلاً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة”.ووثق الفريق (1624) حالة إصابة بينهم (62) حالة إصابة أطفال، و(42) حالة إصابة نساء، ورصد (1032) حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين تم الافراج عن ( 788 ) وبقي في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية ( 244 )، وسجل الفريق أيضا ً (25) حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.كما رصد الفريق الميداني (2015) انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة منها (27) حالة تفجير منازل، و (312) حالة اقتحام وتفتيش، و حالتي حرق بمادة البنزين و (202) حالة اقتحام ونهب، و (178) حالة نهب واحتلال، و(548) حالة تدمير جزئي، و (12) حالة قصف نتح عنه حريق، و(148) حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و (563) حالة قصف ونهب واحتلال، بإضافة إلى تفجير(3) جسور عامة وإغلاق (20) مقرًا لمنظمات وجمعيات خيرية، و(363) حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين منها (216) حالة نهب أثاث المنازل، و (7) حالات نهب سيارات مختلفة الأنواع، وحالتي نهب ومصادرة شاحنات، و (6)حالات مصادرة دراجات نارية، و (132)حالة نهب محلات تجارية.ووثق فريق الرصد الميداني (4800 أسرة) حالة تهجير قسري و(9) حالات إغلاق مدارس تعليمية وتعطيل الدراسة وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.ولفتت الشبكة إلى أن المليشيا الحوثية حولت مدرستين إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية وإغلاق (4) مدارس أهلية أخرى، وسجل الفريق تجنيد المليشيا الحوثية لـ (200) طفل والزج بهم في جبهات القتال.وفيما يخص انتهاكات حرية الفكر دور العبادة فقد وثق الفريق (13) حالة انتهاك منها حالاتا احتلال دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويله إلى سجن وثكنة عسكرية للمليشيا، بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات و(5) حالات اعتقال خطباء و(6) حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي.كما رصد الفريق (9) نقاط تفتيش استحدثتها مليشيا الحوثي على جميع مداخل ومخارج مديرات دمت وجبن وقعطبة.







آلاف الانتهاكات الحوثية الضالع المليشيات الحوثية



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