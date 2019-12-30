عاجل.. الحوثيون يعلنون إسقاط ثاني طائرة خلال ساعات
*يمن برس - خاص
أعلنت مليشيا الحوثي مساء اليوم، إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقال المتحدث العسكري باسم المليشيات يحيى سريع في تغريدة على "تويتر" إن دفاعات الجماعة أسقطت طائرة تجسسية من نوع Karayel تابعة للتحالف في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة.
وأضاف أن الطائرة التجسسية أسقطت بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في الحديدة وخرقها لاتفاق السويد حسب زعمه.
وهذه هي الطائرة الثانية التي يزعم الحوثيون اسقاطها خلال ساعات بعد إعلانهم إسقاط طائرة تجسسية في محافظة صعدة.
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