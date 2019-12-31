الغذاء العالمي يؤكد تدمير مطاحن البحر الأحمر بقصف مدفعي حوثي

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*يمن برس - متابعات خاصة

أكد برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، أن مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، قد تدمرت بقصف مدفعي، مما أجبر البرنامج على تعليق طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية للسكان الذين "يتضورون جوعاً".

وقال متحدث باسم البرنامج إن برنامج الأغذية العالمي لطحن الحبوب في شركة مطاحن البحر الأحمر توقف مؤقتاً بعد تعرض المطاحن لنيران مدفعية يوم الخميس 26 ديسمبر".

وقال المدير الفني لمؤسسة مطاحن البحر الأحمر، أنور الفقيه، يوم السبت الفائت، أن عملية طحن القمح المخزون في صوامع الغلال توقفت إثر استهدافها بقذيفة.

وأضاف:" القذيفة أوقفت عمليات الطحن والتعبئة المعالجة، كما عطلت ثلاثة خطوط تعبئة وخطوط نقل المواد بشكل نهائي".

وكانت ميليشيا الحوثي جددت، الخميس الماضي قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن، والتي تحوي آلاف الأطنان من القمح.

وتضم مطاحن البحر الأحمر، مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، وتقع قرب خطوط التماس.