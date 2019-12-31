 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / معلم سوداني يطيح برقاب 27 من ضباط المخابرات العامة
معلم سوداني يطيح برقاب 27 من ضباط المخابرات العامة
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 01:40:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
معلم سوداني يطيح برقاب 27 من ضباط المخابرات العامة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

قضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام 27 من ضباط وأفراد المخابرات العامة، على خلفية مقتل معلم أثناء احتجازه في شهر فبراير الفائت.

وكان القضاء السوداني قد اتهم 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة في قضية مقتل معلم أثناء احتجازه خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في شهر إبريل الفائت.

ولأول مرة تصدر في قضية مماثلة حكم إدانة من المحاكم السودانية فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.

وفي السودان أيضاً، أصدرت "نيابة الثراء الحرام والمشبوه" أمر بالقبض على مدير عام جهازي الأمن والمخابرات السابق الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش باعتباره متهماً هارباً.

وشددت النيابة على ضرورة تسليم "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين" أنفسهم في خلال اسبوع من نشر الإعلان في الصحف.

وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، كشف عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد، مؤكدا شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
348
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©