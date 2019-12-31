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بالفيديو.. سيل من البترول في صنعاء ومواطنون يتزاحمون لملئ أوعيتهم
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 03:24:00 صباحاً

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بالفيديو.. سيل من البترول في صنعاء ومواطنون يتزاحمون لملئ أوعيتهم
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*يمن برس - خاص
تدفق سيل من البترول فجأة بأحد شوارع العاصمة صنعاء إثر انقلاب ناقلة بنزين لأحد التجار الحوثيين.

وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطنين وهم يتزاحمون لملء أوعيتهم بالبترول. 

وتظهر أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين فترة وأخرى، وتغلق محطات الوقود بشكل مفاجئ في ظل انتشار الأسواق السوداء، واستمرار احتكار تجار حوثيين لبيع الوقود.


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خاص - يمن برس

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