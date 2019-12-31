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لأول مرة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين.. جليدان يظهر جوار الشيخ صادق الأحمر
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 09:00:00 صباحاً

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لأول مرة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين.. جليدان يظهر جوار الشيخ صادق الأحمر
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*يمن برس - متابعة خاصة
أحيا المئات من اليمنيين أمس الإثنين في صنعاء الذكرى الثانية عشر لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حيث استقبل منزله في الحصبة جموعاً كبيرة من المواطنين تقدمهم شخصيات قبلية وسياسية.

وكان لافتا خلال الفعالية حضور الشيخ علي حميد جليدان شيخ بني صريم بحاشد واحد الخصوم التقليديين لآل الأحمر. 

يذكر أن جليدان الموالي للحوثيين أحد أبرز المشائخ القبليين المتورطين في سقوط العاصمة صنعاء بيد المليشيات في سبتمبر 2014.


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خاص - يمن برس

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