مقترح حكومي بوقف رواتب الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض

*يمن برس - متابعة خاصة
اقترح وزير النقل، صالح الجبواني، على المملكة العربية السعودية، راعية "اتفاق الرياض"، إيقاف رواتب أفراد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإجبارها على تنفيذ بند تسليم الأسلحة الذي تضمنه الاتفاق.
وقال الجبواني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "إذا أراد الأخوة السعوديون تنفيذ اتفاق الرياض فيما يتعلق بنزع سلاح المليشيات في عدن وإخراج وحداتها العسكرية من المدينة فما عليهم إلا قطع رواتب هذه المليشيات والإعاشة والمخصصات الأخرى".
وأضاف الوزير: "سيتم تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين".
واعتبر الوزير الجبواني أن مقترحه، "حل عملي وسهل، وبيد السعوديين عمله إن أخلصوا النية للتنفيذ".
وجرى في المملكة العربية السعودية، مطلع الشهر الماضي، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك