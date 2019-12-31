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إصابة شخص وتدمير منزل بقذيفة حوثية في حيس
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 09:53:00 صباحاً

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إصابة شخص وتدمير منزل بقذيفة حوثية في حيس
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*يمن برس - متابعة خاصة

أصيب مواطن ودمر منزله بقذيفة حوثية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، إثر استهدافهم للأحياء السكنية في المدينة بشكل مكثف وعنيف. 
 
ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر محلية في حيس أن المليشيات قصفت منازل المواطنين وسط المدينة بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة. 
 
وأوضحت أن قذيفة أطلقتها المليشيا أصابت منزل المواطن داؤود حضرمي الكائن في حي ربع الحضرمي وسط المدينة متسببة في جرح ابنه عرفات.
 
وقام مواطنون بإسعاف الجريح إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، فيما ألحق القصف أضراراً بالغة بالمنزل، وخلف حالة من الخوف في صفوف سكان الحي، وخصوصاً النساء والأطفال.


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خاص - يمن برس

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