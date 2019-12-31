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انهيار مقلق للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية (الأسعار الآن)
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 02:43:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المتسارع والمقلق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 159.5
الدولار : 606
الإماراتي : 162.5
العماني : 1555
ذهب كسر 21 : 25,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 160
الدولار : 609.5
الإماراتي : 164
العماني : 1575
ذهب كسر 21 : 25,500
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