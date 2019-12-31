الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / "الكريمي" يفاجئ عملاءه بإدخال خدمة جديدة وهذه أبرز مميزاتهـا!

"الكريمي" يفاجئ عملاءه بإدخال خدمة جديدة وهذه أبرز مميزاتهـا!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن مصرف الكريمي، اليوم، إدخال خدمة مصرفية جديدة باسم "بلوتو ماستر كارد" لكافة عملائه في عموم المحافظات اليمنية.



وأوضح المصرف في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أهم ميزات "بلوتو ماستر كارد"؛ "سحب نقدي من اي صراف آلي لبنك الكريمي وكذا امكانية السحب النقدي من أي صراف آلي تابع لماستركارد المنتشرة حول العالم وبأي عملة متاحة لديها".







وبحسب المصرف فإنه يمكن من خلال الخدمة المصرفية الجديدة سداد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع التابعة لماستركارد وبأي عملة متاحة لديها، وسداد قيمة مشتريات التسوق الإلكتروني التي يظهر عليها شعار ماستركارد و باي عملة متاحة لديها، وتنفيذ عمليات سداد الفواتير بجميع أنواعها على صرافات بنك الكريمي، وإرسال حوالات إلى مميز ودفع حوالات إلى أي حساب في بنك الكريمي عبر صرافات بنك الكريمي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مصرف الكريمي، اليوم، إدخال خدمة مصرفية جديدة باسم "بلوتو ماستر كارد" لكافة عملائه في عموم المحافظات اليمنية.وأوضح المصرف في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أهم ميزات "بلوتو ماستر كارد"؛ "سحب نقدي من اي صراف آلي لبنك الكريمي وكذا امكانية السحب النقدي من أي صراف آلي تابع لماستركارد المنتشرة حول العالم وبأي عملة متاحة لديها".وبحسب المصرف فإنه يمكن من خلال الخدمة المصرفية الجديدة سداد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع التابعة لماستركارد وبأي عملة متاحة لديها، وسداد قيمة مشتريات التسوق الإلكتروني التي يظهر عليها شعار ماستركارد و باي عملة متاحة لديها، وتنفيذ عمليات سداد الفواتير بجميع أنواعها على صرافات بنك الكريمي، وإرسال حوالات إلى مميز ودفع حوالات إلى أي حساب في بنك الكريمي عبر صرافات بنك الكريمي.







الكريمي خدمة جديدة الصراف الآلي



شارك الخبر أصدقاءك:



245

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







