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"الكريمي" يفاجئ عملاءه بإدخال خدمة جديدة وهذه أبرز مميزاتهـا!
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 03:18:00 مساءً

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"الكريمي" يفاجئ عملاءه بإدخال خدمة جديدة وهذه أبرز مميزاتهـا!
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن مصرف الكريمي، اليوم، إدخال خدمة مصرفية جديدة باسم "بلوتو ماستر كارد" لكافة عملائه في عموم المحافظات اليمنية.

وأوضح المصرف في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أهم ميزات "بلوتو ماستر كارد"؛ "سحب نقدي من اي صراف آلي لبنك الكريمي وكذا امكانية السحب النقدي من أي صراف آلي تابع لماستركارد المنتشرة حول العالم وبأي عملة متاحة لديها".



وبحسب المصرف فإنه يمكن من خلال الخدمة المصرفية الجديدة سداد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع التابعة لماستركارد وبأي عملة متاحة لديها، وسداد قيمة مشتريات التسوق الإلكتروني التي يظهر عليها شعار ماستركارد و باي عملة متاحة لديها، وتنفيذ عمليات سداد الفواتير بجميع أنواعها على صرافات بنك الكريمي، وإرسال حوالات إلى مميز ودفع حوالات إلى أي حساب في بنك الكريمي عبر صرافات بنك الكريمي.


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خاص - يمن برس

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