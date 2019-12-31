 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / هي الثالثة خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة سودانية في حجة
هي الثالثة خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة سودانية في حجة
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 03:47:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
هي الثالثة خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة سودانية في حجة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -حجة
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة إسقاط طائرة للتحالف العربي ، صباح اليوم الثلاثاء، في مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية. 

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة تجسس، من نوع فانتوم، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 24 ساعة. وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة الحدودية مع السعودية، والطائرة تتبع القوات السودانية وتم إسقاطها بـ"سلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية". 


وكانت الجماعة أعلنت أمس الاثنين،إسقاط طائرتي تجسس إحداهما من نوع "كاريال  Karayel" في أجواء منطقة الصليف محافظة الحديدة، فيما أُسقطت الأخرى في أجواء مديرية رازح محافظة صعدة. وبحسب "المسيرة"، فإن الطائرة هي الـ11 التي أسقطت خلال شهر ديسمبر الجاري.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
364
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©