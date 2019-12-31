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هي الثالثة خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة سودانية في حجة

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*يمن برس -حجة

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة إسقاط طائرة للتحالف العربي ، صباح اليوم الثلاثاء، في مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.



وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة تجسس، من نوع فانتوم، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 24 ساعة. وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة الحدودية مع السعودية، والطائرة تتبع القوات السودانية وتم إسقاطها بـ"سلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".





وكانت الجماعة أعلنت أمس الاثنين،إسقاط طائرتي تجسس إحداهما من نوع "كاريال Karayel" في أجواء منطقة الصليف محافظة الحديدة، فيما أُسقطت الأخرى في أجواء مديرية رازح محافظة صعدة. وبحسب "المسيرة"، فإن الطائرة هي الـ11 التي أسقطت خلال شهر ديسمبر الجاري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي المسلحة إسقاط طائرة للتحالف العربي ، صباح اليوم الثلاثاء، في مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة تجسس، من نوع فانتوم، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 24 ساعة. وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة الحدودية مع السعودية، والطائرة تتبع القوات السودانية وتم إسقاطها بـ"سلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".وكانت الجماعة أعلنت أمس الاثنين،إسقاط طائرتي تجسس إحداهما من نوع "كاريال Karayel" في أجواء منطقة الصليف محافظة الحديدة، فيما أُسقطت الأخرى في أجواء مديرية رازح محافظة صعدة. وبحسب "المسيرة"، فإن الطائرة هي الـ11 التي أسقطت خلال شهر ديسمبر الجاري.







طائرة حجة جماعة الحوثي



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