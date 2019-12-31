اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وعصابات مسلحة في شبوة

*يمن برس -خاص
اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والأمن وبين مسلحين بمنطقة حبورة بمديرية حبان بمحافظة شبوة جنوب ووسط البلاد .
وقال مصدر محلي إن مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين يتبعون ما يسمى المقاومة الجنوبية وهو ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الجيش الوطني وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين .
وجاءت الاشتباكات على خلفية تحرك لقوات الجيش بعد قيام مسلحي المقلومة الجنوبية باختطاف "تركي لعكب" وهددت بتصفيته ما لم يتم تنفيذ الشروط المطروحة من قبلها
يشار إلى أن أبناء القبائل في شبوة أعلنوا استعدادهم لمواجهة أي تمرد وأعمال تخريبية وعبثية في المحافظة مؤكدين وقوفهم الكامل بجانب الجيش والقوات الحكومية فيما نظم طلاب جامعيون وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلهم المختطف من قبل العصابة المسلحة .
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك