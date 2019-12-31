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بالصورة..هذا ما عُثر عليه اليوم في ميناء الحيمة بالحديدة

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عبوة بحرية عثر عليها في الحديدة

*يمن برس -الحديدة

عثر فريق البحث والإنقاذ التابع للمقاومة الوطنية في أقليم تهامة اليوم الثلاثاء على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة إنه تم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح بأنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات مليشيا الحوثي.



يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي.



وتسببت الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.



وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عثر فريق البحث والإنقاذ التابع للمقاومة الوطنية في أقليم تهامة اليوم الثلاثاء على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة إنه تم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح بأنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات مليشيا الحوثي.يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي.وتسببت الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.







الحديدة عبوة بحرية مخلفات الحوثيين



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