الإمارات تعلن تشغيل مفاعلها النووي وقطر تعتبره تهديداً خطيراً

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*يمن برس - متابعات

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تشغيل أول مفاعل نووي عربي مطلع العام 2020.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية في تقرير له إن محطة "براكة النووية" سيتم إدخالها في الخدمة خلال الربع الأول من العام 2020.

ووفقاً للصحيفة، فإن المفاعل الذي سيتم تشغيله هو أحد المفاعلات الأربعة التي تنوي الإمارات بناءها كأول دولة عربية تتحول إلى دولة نووية.

وفي وقت سابق حذرت دولة قطر من أن محطة "براكة النووية" التي هي قيد الإنشاء في دولة الإمارات تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والبيئة.

وخاطبت وزارة الشؤون الخارجية القطرية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول مخاوفها الخطيرة بشأن تشغيل محطة "براكة للطاقة النووية" الموجودة في الإمارات.

وشددت الخارجية القطرية على أن "عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط للكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة".

ودعت الخارجية القطرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إيجاد إطار عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية"