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بن دغر يحسم الجدل حول تعيين محافظ ومدير أمن لعدن

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*يمن برس - خاص

كشف مستشار الرئيس هادي ورئيس اللجنة السياسية لمتابعة اتفاق الرياض، أحمد عبيد بن دغر، أن اللجنة تعكف على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة في عدن، وتموضع جديد، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين لقوات الأمن من السيطرة الأمنية.



وأوضح في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن هناك "خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من الرئيس هادي، والقيادة السعودية، وقيادة الانتقالي" مؤكداً أنه ومع وبداية العام الجديد، تلوح في الأفق فرصة مواتية لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة الهدوء، وتحقيق السلام في المناطق المحررة.



وأكد أن هذا "السلام يمثل الضرورة لوقف نزيف الدماء، وعودة الوئام بين الإخوة، سلام دائم وشامل يقوم على رفض الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والحفاظ على اليمن موحداً وجمهورياً".



وشدد بن دغر، على أنه "ليس لدى الجميع سوى خيار واحد، وهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وبالتزامن بين المسارين السياسي والعسكري - الأمني، وهو مانعمل عليه، مدركين أن معركتنا ليست في عدن، وغايتنا استعادة اليمن الكبير.



وشُكلت لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر 2019. كشف مستشار الرئيس هادي ورئيس اللجنة السياسية لمتابعة اتفاق الرياض، أحمد عبيد بن دغر، أن اللجنة تعكف على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة في عدن، وتموضع جديد، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين لقوات الأمن من السيطرة الأمنية.وأوضح في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن هناك "خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من الرئيس هادي، والقيادة السعودية، وقيادة الانتقالي" مؤكداً أنه ومع وبداية العام الجديد، تلوح في الأفق فرصة مواتية لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة الهدوء، وتحقيق السلام في المناطق المحررة.وأكد أن هذا "السلام يمثل الضرورة لوقف نزيف الدماء، وعودة الوئام بين الإخوة، سلام دائم وشامل يقوم على رفض الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والحفاظ على اليمن موحداً وجمهورياً".وشدد بن دغر، على أنه "ليس لدى الجميع سوى خيار واحد، وهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وبالتزامن بين المسارين السياسي والعسكري - الأمني، وهو مانعمل عليه، مدركين أن معركتنا ليست في عدن، وغايتنا استعادة اليمن الكبير.وشُكلت لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر 2019. ويمثل الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة التي بدأت اجتماعاتها في الرياض أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي، فيما يمثلها من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي يذكر أن اتفاق الرياض حدد فترات زمنية للبدء بتنفيذه تبدأ بعد التوقيع عليه بأسبوع، وتكتمل في غضون 90 يومًا، لكن ذلك لم يتم حتى الآن رغم مرور ما يقرب من الشهرين على التوقيع. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.





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عدن اتفاق الرياض بن دغر



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