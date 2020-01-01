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بعد منعه من الغناء في السعودية صلاح الأخفش يتخذ خطوة مفاجئة

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*يمن برس - خاص

فاجأ الفنان اليمني صلاح الأخفش جمهوره بحذف حسابه على موقع التدوين الأصغر "تويتر" بعد ساعات من الضجة التي أثارها حول مشاركته في مهرجان أنغامي بمدينة جدة السعودية.





وأعلن الأخفش أمس الأول في تغريدة على "تويتر" أنه سيحيي حفلاً في 2 يناير ضمن احتفالية "مهرجان أنغامي الترفيهي" بمدينة جدة غربي السعودية، ما أثار غضب الناشطين السعودين الذين اتهموه بالإساءة في أغانٍ سابقة للسعودية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعهد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بفتح تحقيق عاجل حول موضوع استضافة صلاح الأخفش، وقال في تغريدة على تويتر”: “هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا”.



وأصدر المسؤولون عن تنظيم مهرجان انغامي الغنائي الترفيهي في مدينة جدة، بيانا تبرأوا فيه من استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش، لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان بالسعودية.



وجاء في البيان الذي نشره رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر” نقلاً عن حساب الشركة المنظمة: “نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش، إذ إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا”.



وكان موسم الرياض احتضن قبل يومين، حفلاً جماهيرياً للأغنية اليمنية، تحت عنوان "ليلة اليمن السعيد" شارك فيه كلاً من الموسيقار أحمد فتحي والفنانين حسين محب وفوآد عبد الواحد وعوض بن ساحب ووليد الجيلاني.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فاجأ الفنان اليمني صلاح الأخفش جمهوره بحذف حسابه على موقع التدوين الأصغر "تويتر" بعد ساعات من الضجة التي أثارها حول مشاركته في مهرجان أنغامي بمدينة جدة السعودية.وأعلن الأخفش أمس الأول في تغريدة على "تويتر" أنه سيحيي حفلاً في 2 يناير ضمن احتفالية "مهرجان أنغامي الترفيهي" بمدينة جدة غربي السعودية، ما أثار غضب الناشطين السعودين الذين اتهموه بالإساءة في أغانٍ سابقة للسعودية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وتعهد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بفتح تحقيق عاجل حول موضوع استضافة صلاح الأخفش، وقال في تغريدة على تويتر”: “هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا”.وأصدر المسؤولون عن تنظيم مهرجان انغامي الغنائي الترفيهي في مدينة جدة، بيانا تبرأوا فيه من استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش، لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان بالسعودية.وجاء في البيان الذي نشره رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر” نقلاً عن حساب الشركة المنظمة: “نحن مهرجان أنغامي الترفيهي ننفي حفلة صلاح الأخفش، إذ إنها ليست مدرجة من ضمن فعاليات أنغامي وتقبلوا تحياتنا”.وكان موسم الرياض احتضن قبل يومين، حفلاً جماهيرياً للأغنية اليمنية، تحت عنوان "ليلة اليمن السعيد" شارك فيه كلاً من الموسيقار أحمد فتحي والفنانين حسين محب وفوآد عبد الواحد وعوض بن ساحب ووليد الجيلاني.







السعودية صلاح الاخفش حفلة



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