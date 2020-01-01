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قوات الجيش تصد هجومين حوثيين بجبهتي الجب وبتار في الضالع

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*يمن برس - متابعة خاصة



تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الجب وبتار شمال محافظة الضالع،



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم المليشيات في جبهة الجب عقب خوضها مواجهات بمختلف أنواع الاسلحة استمرت مايقارب ساعة ونصف.



وأكدت المصادر أن عددًا من مسلحي مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر في تلك المواجهات.



وفي جبهة بتار تمكن الجيش من صد هجوم للحوثيين في المواقع المحاذية لمديرية الحشاء غرب الضالع.



وأكدت المصادر أن القوات نصبت كميناً لمسلحي الحوثي حيث تم استدراجهم إلى منطقة السقاية ببتار والانقضاض عليهم مما أجبر مسلحي الحوثي على الفرار والتراجع الى اماكن تمركزهم بعد سقوط اعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وكان قائد ميداني حوثي قد لقي مصرعه، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الجب وبتار شمال محافظة الضالع،وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم المليشيات في جبهة الجب عقب خوضها مواجهات بمختلف أنواع الاسلحة استمرت مايقارب ساعة ونصف.وأكدت المصادر أن عددًا من مسلحي مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر في تلك المواجهات.وفي جبهة بتار تمكن الجيش من صد هجوم للحوثيين في المواقع المحاذية لمديرية الحشاء غرب الضالع.وأكدت المصادر أن القوات نصبت كميناً لمسلحي الحوثي حيث تم استدراجهم إلى منطقة السقاية ببتار والانقضاض عليهم مما أجبر مسلحي الحوثي على الفرار والتراجع الى اماكن تمركزهم بعد سقوط اعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم.وكان قائد ميداني حوثي قد لقي مصرعه، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.







قوات الجيش الوطني الجب وبتار الضالع هجوم حوثي تصدي



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