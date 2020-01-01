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الكويت تحسم الجدل بشأن استمرار مشاركتها ضمن التحالف العربي في اليمن

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القوات الكويتية

*يمن برس -متابعة خاصة

أكد وزير الدفاع الكويتي "أحمد المنصور"، استمرار مشاركة بلاده في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.



جاء ذلك خلال زيارته للقوات الكويتية المشاركة في حملة "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" التي تقودها السعودية في اليمن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الثلاثاء حسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.



وأضاف الوزير، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، معتبرا "مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي".



وتابع: "هذا الأمر يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في السعودية".



وكان "المنصور" قد التقى في قاعدة "الملك خالد الجوية" في محافظة خميس مشيط جنوبي السعودية، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، الفريق ركن الأمير "فهد بن تركي"، وقائد المنطقة الجنوبية السعودية اللواء الركن "محمد العمري" وكبار القادة العسكريين بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى رئيس الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن "مشعل المطيري"، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.



وتشارك الكويت بقوات جوية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما تتواجد قوات لها في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وتعمل مع القوات السعودية لمواجهة أي تهديدات حوثية نحو المملكة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد وزير الدفاع الكويتي "أحمد المنصور"، استمرار مشاركة بلاده في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.جاء ذلك خلال زيارته للقوات الكويتية المشاركة في حملة "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" التي تقودها السعودية في اليمن ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الثلاثاء حسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.وأضاف الوزير، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، معتبرا "مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي".وتابع: "هذا الأمر يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في السعودية".وكان "المنصور" قد التقى في قاعدة "الملك خالد الجوية" في محافظة خميس مشيط جنوبي السعودية، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، الفريق ركن الأمير "فهد بن تركي"، وقائد المنطقة الجنوبية السعودية اللواء الركن "محمد العمري" وكبار القادة العسكريين بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى رئيس الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن "مشعل المطيري"، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.وتشارك الكويت بقوات جوية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما تتواجد قوات لها في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية وتعمل مع القوات السعودية لمواجهة أي تهديدات حوثية نحو المملكة.







الكويت اليمن استمرار مشاركة



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