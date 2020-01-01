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القوات الحكومية في شبوة ترعب المجلس الانتقالي والأخير يعلق مشاركته في جميع أعمال لجان "اتفاق الرياض"

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، وقف وتعليق مشاركاته في جميع اللجان المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، احتجاجًا على التصعيد العسكري في محافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال مصدر مسؤول في فريق المجلس الانتقالي الجنوبي باللجنة السياسية المشتركة العليا لتنفيذ اتفاق الرياض، إنه تم وقف وتعليق مشاركة المجلس احتجاجًا على التصعيد العسكري ومن ذلك الحملة العسكرية العدوانية ضد أبناء محافظة شبوة عمومًا ورجال المقاومة الجنوبية وقبائل لقموش تحديدًا"،



وأوضح المصدر أن "فريق الانتقالي وجه رسالة بذلك إلى قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي طالبهم فيها بالقيام بمسؤولياتهم لحماية أبناء شبوة واتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الأطراف في الحكومة اليمنية التي تعمل بعنف لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض".



وأطلقت السلطة المحلية في شبوة، يوم أمس، حملة أمنية في منطقة قبائل لقموش (العرم) لإطلاق سراح شقيق قائد قوات الامن الخاصة الذي اختطف الاثنين الماضي.



ووقعت الحكومة و"الانتقالي" في نوفمبر الماضي اتفاق الرياض برعاية السعودية، ويتضمن بنودا سياسية واقتصادية وأمنية أنهى الصراع الذي احتدم بين الطرفين في اغسطس الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، وقف وتعليق مشاركاته في جميع اللجان المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، احتجاجًا على التصعيد العسكري في محافظة شبوة (شرق اليمن).وقال مصدر مسؤول في فريق المجلس الانتقالي الجنوبي باللجنة السياسية المشتركة العليا لتنفيذ اتفاق الرياض، إنه تم وقف وتعليق مشاركة المجلس احتجاجًا على التصعيد العسكري ومن ذلك الحملة العسكرية العدوانية ضد أبناء محافظة شبوة عمومًا ورجال المقاومة الجنوبية وقبائل لقموش تحديدًا"،وأوضح المصدر أن "فريق الانتقالي وجه رسالة بذلك إلى قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي طالبهم فيها بالقيام بمسؤولياتهم لحماية أبناء شبوة واتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الأطراف في الحكومة اليمنية التي تعمل بعنف لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض".وأطلقت السلطة المحلية في شبوة، يوم أمس، حملة أمنية في منطقة قبائل لقموش (العرم) لإطلاق سراح شقيق قائد قوات الامن الخاصة الذي اختطف الاثنين الماضي.ووقعت الحكومة و"الانتقالي" في نوفمبر الماضي اتفاق الرياض برعاية السعودية، ويتضمن بنودا سياسية واقتصادية وأمنية أنهى الصراع الذي احتدم بين الطرفين في اغسطس الماضي.







المجلس الانتقالي شبوة اتفاق الرياض



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