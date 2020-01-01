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"العميد دويد" يشن هجوما عنيفا على "قائد محور تعز" عقب تصريحات الأخير بشأن الساحل
الاربعاء, 01 يناير, 2020 05:33:00 مساءً

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خالد فاضل
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خالد فاضل

*يمن برس -متابعة خاصة
هاجم المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، داعياً إياه إلى تحرير تعز بدلاً من اللهث وراء "الساحل الغربي".

جاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها قائد محور تعز اللواء خالد فاضل خلال المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز، يوم أمس (الثلاثاء)، وهاجم فيها قائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبدالله صالح، معتبراً ما يقوم به في ساحل مدينة تعز بـ"المماحكات".

وقال خالد فاضل "لايمكن تحت أي ظرف إغفال تلك المماحكات التي تحدث في الساحل أو يظن المتصارعون هناك أن المحور يغض الطرف عما يطمحون إليه هناك"، مؤكداً أن "المحور مسؤول عن كل شبر يتبع تعز على امتداد ترابها ولايمكنه التفريط بها".

وقال دويد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يدور الأقزام حول المشاريع الصغيرة".

وأضاف دويد "خيراً لكم من اللهث وراء الساحل الغربي..احكموا شارع جمال و البعرارة و استكملوا تحرير تعز ونحن جنودكم".


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خاص - يمن برس

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