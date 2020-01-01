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فلكي شهير: رؤوس كبيرة ستسقط في اليمن خلال 2020 والرئيس هادي في خطر
الاربعاء, 01 يناير, 2020 09:35:00 مساءً

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فلكي شهير: رؤوس كبيرة ستسقط في اليمن خلال 2020 والرئيس هادي في خطر
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*يمن برس - متابعة خاصة

توقع الفلكي اليمني عدنان هائل أن يشهد العام 2020 "سقوط رؤوس كبيرة"، محذراً الرئيس عبدربه منصور هادي من" نفس مصير سلفه الرئيس علي عبدالله صالح الذي قتل في أحداث ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين".

 

وأوضح في تصريح لوكالة "ديبريفير" أن " كوكب أورانوس الذي زعزع استقرار الرئيس السابق صالح بداية العام 2011، وانتهى باغتياله أواخر 2017، بدأ بتهديد استقرار الرئيس هادي".

 

وأشار هائل إلى أن الحوثيين سيرسلون طائرة مسيرة إلى حقول النفط في صافر بمحافظة مارب، ولأول مرة منذ بدء الحرب مؤكداً أن الصراعات في اليمن ستتركز خلال العام الجديد على " منابع النفط والغاز، وستتعرض لاعتداءات، مما سيتسبب بركود اقتصادي وتقشف".

 

وقال هائل إن "التطرف الطائفي سيظهر بصورة أكبر خلال هذا العام، بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة في بعض مناطق اليمن".. مؤكداً أنه "عام يكثر فيه الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات".

 

جدير بالذكر إن الفلكي اليمني عدنان هائل، كان قد نشر العديد من التوقعات التي حدثت فعلاً في صحيفة "حديث المدينة"، حيث توقع في العام 2010 "ثورة شعبية عارمة تجتاح اليمن ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح مطلع العام 2011" كما توقع اجتياح الحوثيين لأغلب المحافظات اوتوغلهم داخل الحدود السعودية.




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خاص - يمن برس

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