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أبناء حضرموت يؤكدون على ضرورية أن تكون المحافظة إقليماً مستقلا

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ندوة في حضرموت

*يمن برس -حضرموت

أكد عدد من الشخصيات والقيادات المحلية بوادي حضرموت، على ضرورة أن تكون حضرموت في إطار أي تسوية سياسية إقليما مستقلا بكافة الصلاحيات.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء بمدينة تريم، والتي نظمتها دائرة الشباب بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.



وأوصت الندوة بأهمية تمكين الشباب الحضرمي، وإشراكهم في المجالات السياسة والإجتماعية والتنموية، ودعوة المنظمات والسلطة المحلية بتأهيل الشباب في المجال السياسي والقيادي، وفتح أقسام لدراسة العلوم السياسية والاقتصادية في الجامعات المحلية الحكومية والأهلية بالمحافظة.



و دعت الندوة إلى خلق شراكة حقيقية بين الشباب والحكومة، بما يؤهله إلى زيادة فرص اكتساب الخبرات في المناصب القيادية، إضافة إلى دراسة ظاهرة البطالة بين الشباب ووضع الحلول والمعالجات وزيادة التوظيف الحكومي وتدوير المناصب في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.







و حثت الندوة على تشجيع المبادرات الشبابية، التي تعمل على تعزيز المشاركة والسلم المجتمعي في المجتمع المحلي، و دعم وتشجيع المجالس الطلابية بجامعتي حضرموت وسيئون، وتعزيز دورها في نشر الوعي بين الطلاب، و تفعيل دور المجتمع المدني من خلال فتح المجال لمشاركة جميع الأفراد وخصوصاً الشباب وتوعية الافراد بأهمية المشاركة السياسية ومدى تأثير الشباب في الحياه السياسية، و كذا تنفيذ برامج اقتصادية وزيادة صناديق دعم الشباب في المشاريع الخاصة وريادة الاعمال.





و ناقشت الندوة ثلاثة محاور نقاشية حمل المحور الأول "مشاركة الشباب في العمل السياسي " قدمه مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي, فيما قدّم المحور الثاني الذي حمل عنوان " مشاركة الشباب في السلم الاجتماعي " رئيس دائرة الشباب بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء المهندس أديب محمد حسان, وكان المحور الثالث من الندوة بعنوان" الرؤية السياسية والاقليم في وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع " قدمها نائب رئيس دائرة الإعلام بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي أحمد محفوظ بن زيدان .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد عدد من الشخصيات والقيادات المحلية بوادي حضرموت، على ضرورة أن تكون حضرموت في إطار أي تسوية سياسية إقليما مستقلا بكافة الصلاحيات.جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء بمدينة تريم، والتي نظمتها دائرة الشباب بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.وأوصت الندوة بأهمية تمكين الشباب الحضرمي، وإشراكهم في المجالات السياسة والإجتماعية والتنموية، ودعوة المنظمات والسلطة المحلية بتأهيل الشباب في المجال السياسي والقيادي، وفتح أقسام لدراسة العلوم السياسية والاقتصادية في الجامعات المحلية الحكومية والأهلية بالمحافظة.و دعت الندوة إلى خلق شراكة حقيقية بين الشباب والحكومة، بما يؤهله إلى زيادة فرص اكتساب الخبرات في المناصب القيادية، إضافة إلى دراسة ظاهرة البطالة بين الشباب ووضع الحلول والمعالجات وزيادة التوظيف الحكومي وتدوير المناصب في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.و حثت الندوة على تشجيع المبادرات الشبابية، التي تعمل على تعزيز المشاركة والسلم المجتمعي في المجتمع المحلي، و دعم وتشجيع المجالس الطلابية بجامعتي حضرموت وسيئون، وتعزيز دورها في نشر الوعي بين الطلاب، و تفعيل دور المجتمع المدني من خلال فتح المجال لمشاركة جميع الأفراد وخصوصاً الشباب وتوعية الافراد بأهمية المشاركة السياسية ومدى تأثير الشباب في الحياه السياسية، و كذا تنفيذ برامج اقتصادية وزيادة صناديق دعم الشباب في المشاريع الخاصة وريادة الاعمال.و ناقشت الندوة ثلاثة محاور نقاشية حمل المحور الأول "مشاركة الشباب في العمل السياسي " قدمه مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي, فيما قدّم المحور الثاني الذي حمل عنوان " مشاركة الشباب في السلم الاجتماعي " رئيس دائرة الشباب بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء المهندس أديب محمد حسان, وكان المحور الثالث من الندوة بعنوان" الرؤية السياسية والاقليم في وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع " قدمها نائب رئيس دائرة الإعلام بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي أحمد محفوظ بن زيدان .







أبناء حضرموت إقليم تريم



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